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छांयसा निवासी राहुल का सपना भारत के लिए खेलना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह पिछले दो वर्षों से रोजाना चार से पांच घंटे अभ्यास कर रहे हैं। राहुल अब तक कई जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुके हैं। जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में भी उन्होंने रजत पदक हासिल किया था। अब उनकी निगाहें आगामी हरियाणा ओलंपिक पर टिकी हैं। राहुल का लक्ष्य इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है। इसके लिए वह लगातार अभ्यास कर रहे हैं। उनका मानना है कि मेहनत और अनुशासन के दम पर वह अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। खेल के प्रति उनका जुनून बचपन से रहा है। पिछले दो वर्षों में उन्होंने नियमित अभ्यास के साथ अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। जिला और राज्य स्तर पर मिली सफलताओं ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। सांसद खेल महोत्सव में रजत पदक जीतना उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। अब वह हरियाणा ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा साबित करना चाहते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य देश का प्रतिनिधित्व करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाना है।