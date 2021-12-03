Faridabad News: त्योहार पर बाहर के खाने से फूड प्वाइजनिंग के मरीज बढ़े

विज्ञापन

फरीदाबाद। त्योहार के चलते लोग घर के भोजन के साथ-साथ बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों और मिठाइयों का अधिक सेवन कर रहे हैं। इसका असर अब लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। शहर में पेट दर्द, उल्टी-दस्त, अपच और फूड प्वाइजनिंग की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है।बीके अस्पताल में बृहस्पतिवार को पेट खराब, उल्टी-दस्त और अन्य पेट संबंधी समस्याओं की शिकायत लेकर करीब 50 से 60 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। वहीं, निजी अस्पतालों में भी रोजाना करीब 10 मरीज फूड प्वाइजनिंग और पेट खराब होने की शिकायत के साथ इलाज कराने पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बाजार में तैयार खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ जाती है। लंबे समय तक रखी मिठाइयां या मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है।वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मोहित अग्रवाल ने लोगों को त्योहार के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी।