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फरीदाबाद। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में आगे आ रही हैं। सूरजकुंड क्षेत्र के आसपास स्थित सेक्टर-41 और सेक्टर-43 में स्वच्छता को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आरडब्ल्यूए पदाधिकारी और निवासी मिलकर अपने आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। संवाद