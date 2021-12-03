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Faridabad News: सोहना चौक पर जलभराव से मिलेगी राहत

Thu, 01 Oct 2026 01:14 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:14 AM IST
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Relief from waterlogging at Sohna Chowk
सेक्टर-25 एसटीपी तक बिछेगी नई पाइप लाइन
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। सोहना चौक और आसपास के क्षेत्र में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। नगर निगम की ओर से सोहना चौक से सेक्टर-25 स्थित एसटीपी तक नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए विभाग ने काम शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों के अनुसार पाइप लाइन बिछाने का काम करीब दो महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सोहना मार्ग पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है। कुछ देर की बारिश के बाद ही सोहना चौक से करीब 200 मीटर तक सड़क पर पानी जमा हो जाता है। इससे वाहन चालकों, राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के बाद लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है।
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नई पाइप लाइन को सेक्टर-25 एसटीपी से जोड़कर पानी की निकासी को सुचारु करने की योजना है। इससे बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी को जल्द निकालने में मदद मिलने की उम्मीद है। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता डालचंद ने बताया कि काम शुरू करने से पहले संबंधित क्षेत्र में आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। पाइपलाइन बिछाने के बाद जलभराव की समस्या को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इससे वार्ड-4 के लोगों को बारिश के मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है।
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