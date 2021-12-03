Faridabad News: लगातार चौथी बार रविंद्र मलिक बने प्रधान

फरीदाबाद। रेडियोलॉजी ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्विवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन में करनाल सिविल अस्पताल में कार्यरत रेडियोलॉजी ऑफिसर रविंद्र मलिक को लगातार चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में उन्होंने 88 मतों के अंतर से जीत हासिल की। रविंद्र मलिक को 123, राजेश चोपड़ा को 35 और वीके वर्मा को एक मत मिला।सम्मेलन के दौरान एसोसिएशन के पिछले कार्यकाल की गतिविधियों और वित्तीय स्थिति की जानकारी सदस्यों के सामने रखी गई। कोषाध्यक्ष नवीन रेवाड़ी ने वित्तीय रिपोर्ट और महासचिव संदीप मलिक ने संगठनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया। अध्यक्ष रविंद्र मलिक ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी दी। सभी रिपोर्टों को सदस्यों ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की।