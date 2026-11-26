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फरीदाबाद। टीबी मरीजों को उपचार के दौरान पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ईस्ट ने 125 मरीजों को राशन किट वितरित कीं। कार्यक्रम में पॉलीक्लिनिक सेक्टर-55 के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश, डॉ. जगदीश और डीआरटीबी-एचआईवी समन्वयक सुभाष गहलोत सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। रोटरी क्लब ईस्ट की ओर से धर्मवीर गुप्ता, भूटानी, आशु लाल और नेपाल नागपाल सहित अन्य सदस्य शामिल हुए। डीआरटीबी-एचआईवी समन्वयक सुभाष गहलोत ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मरीजों को पोषण संबंधी सहयोग देने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। इससे टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। संवाद