Faridabad News: कल से 18 घंटे बंद रहेगी रेनीवेल लाइन, 15 इलाकों में नहीं आएगा पानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:07 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:07 PM IST
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सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर पाइप लाइन कनेक्शन का काम चलेगा
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के कई इलाकों में तीन और चार अक्तूबर को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से नॉर्दर्न रेलवे के पास सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर पाइप लाइन कनेक्शन का काम किया जाएगा। इसके लिए रेनीवेल वाटर सप्लाई लाइन नंबर-1 को तीन अक्तूबर की सुबह 10 बजे से चार अक्तूबर की शाम चार बजे तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान 15 क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
एफएमडीए के अनुसार, यह कार्य मथुरा रोड से नॉर्दर्न रेलवे के पास तक बिछाई जा रही 450 एमएम व्यास की डक्टाइल आयरन (डीआई) पाइप लाइन को मौजूदा जलापूर्ति लाइन से जोड़ने के लिए किया जाएगा। कनेक्शन का काम पूरा होने के बाद नई पाइप लाइन को जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा। इसके चलते करीब 18 घंटे तक रेनीवेल लाइन बंद रहेगी।
इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
शटडाउन के कारण सेक्टर-22, सेक्टर-23, सेक्टर-25, सेक्टर-55, सेक्टर-58, गौंछी, शहीद पार्क, जेसीबी चौक, पंचायत भवन, जैन कॉलोनी, भीम बाग, सुभाष कॉलोनी, ऊंचा गांव, मिल्क प्लांट और आईटीआई ऊंचा गांव के पास प्रेम नगर क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
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काम समय पर पूरा करने के निर्देश
एफएमडीए ने संबंधित टीमों को पाइप लाइन कनेक्शन का काम निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे शटडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से संग्रहित कर लें। लाइन में आपूर्ति बहाल होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति सामान्य होने में भी कुछ समय लग सकता है।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शहर के कई इलाकों में तीन और चार अक्तूबर को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) की ओर से नॉर्दर्न रेलवे के पास सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर पाइप लाइन कनेक्शन का काम किया जाएगा। इसके लिए रेनीवेल वाटर सप्लाई लाइन नंबर-1 को तीन अक्तूबर की सुबह 10 बजे से चार अक्तूबर की शाम चार बजे तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान 15 क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
एफएमडीए के अनुसार, यह कार्य मथुरा रोड से नॉर्दर्न रेलवे के पास तक बिछाई जा रही 450 एमएम व्यास की डक्टाइल आयरन (डीआई) पाइप लाइन को मौजूदा जलापूर्ति लाइन से जोड़ने के लिए किया जाएगा। कनेक्शन का काम पूरा होने के बाद नई पाइप लाइन को जलापूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा। इसके चलते करीब 18 घंटे तक रेनीवेल लाइन बंद रहेगी।
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इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
शटडाउन के कारण सेक्टर-22, सेक्टर-23, सेक्टर-25, सेक्टर-55, सेक्टर-58, गौंछी, शहीद पार्क, जेसीबी चौक, पंचायत भवन, जैन कॉलोनी, भीम बाग, सुभाष कॉलोनी, ऊंचा गांव, मिल्क प्लांट और आईटीआई ऊंचा गांव के पास प्रेम नगर क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी।
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काम समय पर पूरा करने के निर्देश
एफएमडीए ने संबंधित टीमों को पाइप लाइन कनेक्शन का काम निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे शटडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पहले से संग्रहित कर लें। लाइन में आपूर्ति बहाल होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में जलापूर्ति सामान्य होने में भी कुछ समय लग सकता है।