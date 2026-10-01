Faridabad News: मोहना मंडी में 65 हजार क्विंटल धान की खरीद
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:04 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:04 PM IST
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छांयसा। मोहना अनाज मंडी में धान की आवक और खरीद जारी है। अब तक मंडी में करीब 65 हजार क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। फिलहाल मंडी में मुख्य रूप से 1509 किस्म का धान ही बिक्री के लिए पहुंच रहा है। इसकी निजी खरीद की जा रही है। 1509 धान का अधिकतम भाव 4165 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचने से किसान खुश नजर आ रहे हैं।
मंडी में पहुंच रही फसल को किसानों को उसकी गुणवत्ता के अनुसार अच्छा भाव मिल रहा है। वहीं अभी अधिकांश किसानों की धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है। फसल पकने के बाद किसान इसकी कटाई कर मंडी में बिक्री के लिए लेकर आएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडी में धान की आवक बढ़ने की संभावना है। मंडी सचिव ऋषि कुमार ने बताया कि अभी तक मंडी में निजी खरीद के तहत 1509 किस्म का धान ही अधिक मात्रा में पहुंच रहा है। इसकी खरीद निजी व्यापारियों द्वारा की जा रही है। संवाद
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मंडी में पहुंच रही फसल को किसानों को उसकी गुणवत्ता के अनुसार अच्छा भाव मिल रहा है। वहीं अभी अधिकांश किसानों की धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है। फसल पकने के बाद किसान इसकी कटाई कर मंडी में बिक्री के लिए लेकर आएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडी में धान की आवक बढ़ने की संभावना है। मंडी सचिव ऋषि कुमार ने बताया कि अभी तक मंडी में निजी खरीद के तहत 1509 किस्म का धान ही अधिक मात्रा में पहुंच रहा है। इसकी खरीद निजी व्यापारियों द्वारा की जा रही है। संवाद
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