Faridabad News: एनआईटी-5 में तीन घंटे गुल रही बिजली

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। बाटा चौक के पास पोस्ट ऑफिस के सामने स्लिप रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण में आ रहे बिजली के खंभों को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए शनिवार को बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। विभाग ने दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन खंभे शिफ्ट करने के काम में देरी होने के कारण एनआईटी-5 क्षेत्र में शाम छह बजे तक बिजली प्रभावित रही।तीन घंटे बिजली बंद रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में पंखे और कूलर बंद रहे, वहीं बिजली से जुड़े जरूरी काम भी प्रभावित हुए। निर्धारित समय पर आपूर्ति बहाल नहीं होने पर लोगों में नाराजगी रही। शाम छह बजे बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। एनआईटी-5 के एसडीओ प्रदीप यादव ने बताया कि खंभों को शिफ्ट करने में कुछ अधिक समय लगा। काम पूरा होते ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।