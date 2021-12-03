Faridabad News: एक सप्ताह बाद आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों की ओर से नहीं दी गई कोई शिकायत

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सेक्टर-8 थाना क्षेत्र के मकान नंबर-1888 में सेप्टिक टैंक से निकली जहरीली गैस की चपेट में आने से अन्नू की मौत की पुख्ता वजह का एक सप्ताह बाद पता चल सकेगा। एक सप्ताह बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। परिजनों ने किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।परिजनों के अनुसार, अन्नू की शादी वर्ष 2019 में सचिन से हुई थी। वह पति, ढाई साल के बेटे, सास-ससुर और देवर देवरानी के साथ रहती थी। सचिन निजी कंपनी में नौकरी करता है। जांच अधिकारी के अनुसार, मकान मालिक द्वारा हादसा होने से पहले भी टैंक को साफ करवाया गया था और हादसे की जानकारी के बाद भी दोबारा से टैंक को साफ करवाया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मकान मालिक द्वारा कब टैंक को साफ करवाया गया था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक सप्ताह के बाद आएगी। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पति सचिन की हालत में सुधार है।