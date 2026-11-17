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सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने इस्लाम नगर निवासी सलीम और बासापाड़ा निवासी गोविंद उर्फ तोला को संदेह का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया। बसेलवा कॉलोनी निवासी फरीद ने 18 जुलाई 2022 की रात शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि एमसीएफ चौक पर दो युवकों ने उनसे मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 100 रुपये छीन लिए थे। फरीद ने आरोपियों की पहचान सलीम और गोविंद उर्फ तोला के रूप में की थी। ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने 19 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 20 और 21 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान बरामद करने का दावा किया था। हालांकि, बरामद मोबाइल का बिल और आईएमईआई नंबर अदालत में पेश नहीं किया गया। इससे यह साबित नहीं हो सका कि मोबाइल शिकायतकर्ता का ही था।अदालत ने जांच में कई खामियां पाईं। मुख्य शिकायतकर्ता फरीद बेग पूरे ट्रायल के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए, और पुलिस उन्हें तलाशने में विफल रही। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। संवाद