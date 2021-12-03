Faridabad News: ताइक्वांडो में खिलाड़ियों ने जीते सात पदक

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फरीदाबाद। रेवाड़ी में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य स्तरीय ताइक्वांडो में फरीदाबाद ने सात पदक अपने नाम किए। इनमें से दो पदकों के नतीजे उसी दिन जारी कर दिए गए थे जबकि अन्य पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम शुक्रवार को घोषित किए गए। इन सात पदकों में से अंडर 19 के 55 किलोग्राम में स्वर्ण पदक रहा। वहीं अन्य 6 खिलाड़ियों के नाम कांस्य पदक रहा। अंडर 19 में यक्षित शर्मा ने 78 किलोग्राम, भवांश भारद्वाज ने 59 किलोग्राम, मयंक ने 63 किलोग्राम और शयान अली ने भी 63 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया। वहीं अंडर 17 में मोक्ष कौशिक ने 73 किलोग्राम और विहान अरोड़ा ने 59 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया। कुल मिलाकर फरीदाबाद के नाम इस प्रतियोगिता में 11 पदक हो गए हैं। संवाद