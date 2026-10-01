Faridabad News: डिवाइडर पर चढ़ी पिकअप, चालक की मौत

संवाद न्यूज एजेंसीबल्लभगढ़। डीएनडी सर्विस रोड पर साहूपुरा जाट चौक के पास बुधवार सुबह पिकअप डिवाइडर पर चढ़कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजस्थान के खेतड़ी निवासी रामअवतार (55) के रूप में हुई है।वह अपने साले की पिकअप पर चालक के तौर पर काम करता था। पुलिस के अनुसार, रामअवतार बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे डीएनडी सर्विस रोड से पिकअप लेकर जा रहा था। साहूपुरा जाट चौक के पास अचानक पिकअप डिवाइडर पर चढ़ गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया।