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फरीदाबाद। गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर हनुमान मंदिर के पास बृहस्पतिवार रात अज्ञात लोगों ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी। इससे इलाके में धुआं फैल गया। धुएं के कारण सैनिक कॉलोनी, भांखरी आदि इलाकों के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक दमकलकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे थे। बताया गया कि भांखरी गांव में डंपिंग यार्ड बनाने से पहले नगर निगम प्रशासन ने यहां सात-आठ ट्रक कूड़ा डाला था। बृहस्पतिवार रात किसी ने इसी कूड़े में आग लगा दी। संवाद