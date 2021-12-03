Faridabad News: हाफ मैराथन में पांच किलोमीटर दौड़ने वालों को मिलेंगी टी-शर्ट

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आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों, युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैराथन के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, फिटनेस और नशामुक्त समाज का संदेश दिया जाएगा। मैराथन के लिए आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल जारी किया गया है। पांच किलोमीटर दौड़ के लिए कोई शुल्क नहीं है, जबकि 10 किलोमीटर के लिए 200 रुपये और 21 किलोमीटर के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित है। पोर्टल पर रूट, सुविधाओं, प्रायोजकों और पुरस्कारों समेत अन्य जानकारी उपलब्ध है। डीसी आयुष सिन्हा ने जिलेवासियों से हाफ मैराथन में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की है। संवाद

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फरीदाबाद। 27 सितंबर को आयोजित होने वाली फरीदाबाद हाफ मैराथन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मैराथन के पांच किलोमीटर दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को टी-शर्ट दी जाएगी। इसके साथ ही आयोजन के दौरान प्रतिभागियों के फोटोग्राफ उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की जाएगी।