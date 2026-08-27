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Faridabad News: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को रौंदा, मौत

Thu, 27 Aug 2026 12:11 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:11 AM IST
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Out-of-control truck runs over two policemen on a bike; both killed.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। सोहना रोड पर पेट्रोल पंप के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ने दोनों सिपाहियों को बाइक समेत करीब 50 मीटर घसीट दिया। हादसे में सिपाही नवीन (24) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिपाही अभिषेक (26) ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।


पुलिस के मुताबिक, दोनों पुलिसकर्मी पर्वतीय कॉलोनी चौकी में तैनात थे और मूलरूप से भिवानी के रहने वाले थे। बुधवार दोपहर में बाइक से गश्त पर निकले थे। नवीन बाइक चला रहे थे और अभिषेक पीछे बैठे थे। हादसे के समय एक सिपाही ने वर्दी पहनी थी। हादसे में नवीन का हेलमेट टूटकर दूर जा गिरा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ट्रक चालक गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर चालक भाग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों के शव ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि ट्रक चालक और वाहन मालिक की पहचान के साथ हादसे के सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।
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