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Faridabad News: हरि विहार में मोबाइल टावर लगाने का विरोध, हंगामे के बाद सामान लेकर लौटी कंपनी

Mon, 12 Oct 2026 01:10 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:10 AM IST
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Opposition to mobile tower installation in Hari Vihar; company returns with equipment after commotion.
संवाद न्यूज एजेंसी
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बल्लभगढ़। हरि विहार की गली नंबर-17 में मकान की छत पर मोबाइल टावर लगाने को लेकर रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। टावर लगाने का सामान पहुंचने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और काम शुरू करने पर आपत्ति जताई। लोगों के विरोध को देखते हुए कंपनी के कर्मचारियों को टावर लगाने का सामान वापस गाड़ी में लादकर ले जाना पड़ा।
स्थानीय निवासी जगदीश, हरिचंद बघेल और रेखा के अनुसार, वे पिछले करीब एक सप्ताह से मकान की छत पर मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध कर रहे थे। रविवार सुबह जब टावर लगाने का सामान पहुंचा तो गली के लोग एकत्रित हो गए और कर्मचारियों के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों से बातचीत की। काफी देर हंगामे के बाद जब कर्मचारी वापस लौटे तब जाकर लोग शांत हुए।
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रेडिएशन को लेकर जताई चिंता
स्थानीय लोगों ने मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडियो तरंगों को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि रिहायशी इलाके में टावर लगने से आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है। लोगों ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का डर जताते हुए इलाके में टावर नहीं लगाने की मांग की।
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मकान मालिक ने काम रुकवाने की बात कही
लोगों के मुताबिक, मकान मालिक शहंशाह ने अपना मकान किराये पर दिया हुआ है। विरोध के दौरान मकान मालिक से बातचीत हुई तो उन्होंने कंपनी को टावर लगाने से मना करने और सामान वापस भेजने की बात कही। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी सामान लेकर लौट गए। मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में मामला शांत हो गया।
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