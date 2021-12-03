Faridabad News: डिपो लाइसेंसों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

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फरीदाबाद। जिले में उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के रिक्त लाइसेंस आवंटित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा प्रदेश में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लिए डिपो लाइसेंस जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए 10 अक्टूबर 2026 को पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल के तहत फरीदाबाद जिले में कुल 69 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ब्यूरो