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जिला उपभोक्ता आयोग से लोगो-संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ऑनलाइन लॉजिस्टिक प्लेटफार्म पोर्टर के जरिये घर का सामान शिफ्ट कराना ग्राहक को महंगा पड़ गया। पुणे से दिल्ली-एनसीआर भेजा गया सोफा-कम-बेड रास्ते में क्षतिग्रस्त हो गया। सामान की डिलीवरी भी तय समय से पांच दिन देरी से हुई। नुकसान की भरपाई नहीं मिलने पर ग्राहक ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी। आयोग ने कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए उसे ग्राहक को 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।सेक्टर-55 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी एसबी मुद्गल ने बेटे अलंकारित मुद्गल के माध्यम से शिकायत दायर की थी। शिकायत के अनुसार, उन्होंने 23 अप्रैल 2025 को पोर्टर के जरिये पुणे से दिल्ली-एनसीआर तक घरेलू सामान भेजने की बुकिंग कराई थी। डिलीवरी के समय करीब 18 हजार रुपये कीमत का सोफा-कम-बेड क्षतिग्रस्त मिला। अन्य सामान को भी परिवहन के दौरान सही तरीके से नहीं संभालने का आरोप लगाया गया।आधिकारिक प्लेटफार्म पर कई बार शिकायत की-ग्राहक ने कंपनी के आधिकारिक प्लेटफार्म पर कई बार शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। कंपनी ने सोफे की खरीद का बिल और नुकसान के दस्तावेज मांगे थे। ग्राहक मूल बिल नहीं दे सका। कंपनी ने आयोग में कहा कि उसने सद्भावना के आधार पर पांच हजार रुपये देने का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने पाया कि कंपनी ने सोफा क्षतिग्रस्त होने की बात से इनकार नहीं किया। पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद वह अपने पक्ष में साक्ष्य भी पेश नहीं कर सकी। अध्यक्ष अमित अरोड़ा और सदस्य इंदिरा भड़ाना की पीठ ने कंपनी को ग्राहक को एकमुश्त 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।