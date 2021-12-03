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फरीदाबाद। रामहंस क्रिकेट अकादमी में खेले गए मुकाबले में ऑसिस अकादमी जूनियर ने रामहंस क्रिकेट अकादमी को छह विकेट से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रामहंस की टीम 28.3 ओवर में 136 रन पर सिमट गई। सोहम जोशी ने 30 और जावियन रात्रा ने 19 रन बनाए। ऑसिस की ओर से मयंक ने तीन विकेट लिए, जबकि कुशांक जैन और युवान ने दो-दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑसिस अकादमी जूनियर ने 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर 138 रन बना लिए। कप्तान अंश कश्यप ने 39 और रियांश ने 28 रन की पारी खेली। तीन विकेट लेने वाले मयंक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद