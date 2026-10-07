Faridabad News: खजानी की छात्राओं ने जीता पुरस्कार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:51 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:51 PM IST
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फरीदाबाद। खजानी वुमेन वोकेशनल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने छतरपुर दिल्ली में आयोजित भारत डिजाइनर शो में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। कार्यक्रम में एनसीआर की विभिन्न शाखाओं ने भाग लिया। छात्राओं के डिजाइन और रचनात्मकता को खूब सराहा गया। इस दौरान चौधरी बिजेंद्र सिंह, डायरेक्टर संजय चौधरी और चीफ मेंटॉर भावना शर्मा मौजूद रहे। अभिनेत्री सेलिना जेटली और अभिनेता प्रिंस नरूला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। संवाद
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