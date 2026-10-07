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Faridabad News: खजानी की छात्राओं ने जीता पुरस्कार

Wed, 07 Oct 2026 10:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 10:51 PM IST
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Nikhil Nagar played a century-plus innings.
फरीदाबाद ख़ज़ानी इंस्टीटयूट की छात्राओं ने दिल्ली छतरपुर में आयोजित भारत डिज़ाइनर शो में  प्रथम
फरीदाबाद। खजानी वुमेन वोकेशनल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने छतरपुर दिल्ली में आयोजित भारत डिजाइनर शो में प्रथम पुरस्कार हासिल किया। कार्यक्रम में एनसीआर की विभिन्न शाखाओं ने भाग लिया। छात्राओं के डिजाइन और रचनात्मकता को खूब सराहा गया। इस दौरान चौधरी बिजेंद्र सिंह, डायरेक्टर संजय चौधरी और चीफ मेंटॉर भावना शर्मा मौजूद रहे। अभिनेत्री सेलिना जेटली और अभिनेता प्रिंस नरूला भी कार्यक्रम में शामिल हुए। संवाद
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