फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Nighttime cleanliness drive: Garbage cleared from 200 locations.

Faridabad News: रात में चला सफाई अभियान, 200 जगहों से उठाया कूड़ा

Thu, 10 Sep 2026 12:38 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Nighttime cleanliness drive: Garbage cleared from 200 locations.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फरीदाबाद। शहर में जगह-जगह जमा कूड़े से परेशान लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम का रात्रि सफाई अभियान लगातार जारी है। बुधवार रात निगम की टीमों ने शहर में करीब 200 स्थानों से कूड़ा उठाकर सफाई की। लंबे समय से कचरा जमा होने के कारण कई जगह सड़क किनारे और मार्गों पर गंदगी फैल रही थी। इससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कूड़ा हटने के बाद कई मार्गों पर आवागमन भी सुचारू हुआ। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से जमा कचरा हटाए जाने पर राहत की बात कही।
विज्ञापन

नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में सफाई विभाग के साथ इंजीनियरिंग और पुलिस विभाग की टीमें भी शामिल रहीं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट, खत्तों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जमा कूड़े को जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टरों की मदद से हटाया गया। कूड़ा सड़क पर न डालें, निगम का करें सहयोग : निगमायुक्त ने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी कूड़ा जमा होने की सूचना मिले, वहां तत्काल सफाई की जाए। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें। लोगों के सहयोग से ही शहर को साफ और सुंदर बनाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed