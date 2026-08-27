Faridabad News: ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहींः उपायुक्त
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:13 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:13 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में बनाए गए ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का बुधवार को उपायुक्त आयुष सिन्हा ने निरीक्षण किया। उन्होंने वेयरहाउस में सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन उपकरण, साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने अधिकारियों से वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था और वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कैमरों की निगरानी व्यवस्था की भी जांच की और निर्देश दिए कि सभी कैमरे हर समय सक्रिय स्थिति में रहने चाहिए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
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फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित खेल परिसर में बनाए गए ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का बुधवार को उपायुक्त आयुष सिन्हा ने निरीक्षण किया। उन्होंने वेयरहाउस में सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन उपकरण, साफ-सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने अधिकारियों से वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था और वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कैमरों की निगरानी व्यवस्था की भी जांच की और निर्देश दिए कि सभी कैमरे हर समय सक्रिय स्थिति में रहने चाहिए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।
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