फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Mother slashed her innocent son's neck with a blade.

Faridabad News: मां ने मासूम बेटे की गर्दन पर ब्लेड से किया वार

Wed, 26 Aug 2026 08:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:25 PM IST
विज्ञापन
Mother slashed her innocent son's neck with a blade.
जमुनानगर का मामला, पिता ने लगाया आरोप, प्राथमिकी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। पल्ला थाना क्षेत्र के जमुनानगर में बुधवार को ढाई साल का मासूम विष्णु घर में गर्दन पर ब्लेड से लगी चोट के साथ खून से लथपथ मिला। बच्चे के पिता कृष्णा ने अपनी पत्नी पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर महिला को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में महिला के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आ रही है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।

जमुनानगर निवासी कृष्णा एक कंपनी में नौकरी करते हैं। बुधवार सुबह वह ड्यूटी के लिए घर से निकले थे। दोपहर में घर लौटते समय उन्हें फोन पर बेटे के घायल होने की सूचना मिली। घर पहुंचने पर उन्होंने विष्णु को घायल हालत में देखा। उसकी गर्दन के पास से खून निकल रहा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पत्नी पर तेजधार ब्लेड से बच्चे की गर्दन पर वार करने का आरोप लगाया।
विज्ञापन


सूचना मिलते ही डायल-112 की आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन टीम पहुंची। पुलिसकर्मियों ने बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया और सिविल अस्पताल लेकर गए। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया और फिलहाल उसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। कृष्णा के अनुसार, इससे पहले भी बच्चे के घायल होने की घटना हो चुकी है। इसके बाद वह ड्यूटी के दौरान समय निकालकर रोजाना करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए घर आते और बच्चों को देखकर वापस कंपनी चले जाते थे। बुधवार को भी वह ड्यूटी पर गए थे और इसी दौरान उन्हें बेटे के घायल होने की सूचना मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन



पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि बच्चे के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर महिला को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में महिला के मानसिक रूप से बीमार होने की बात सामने आई है। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed