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फरीदाबाद। सैनिक कॉलोनी सेक्टर-49 स्थित श्री राम शरणम् पॉकेट के ए-ब्लॉक के पार्क में बंदरों की बढ़ती संख्या से निवासी परेशान हैं। पार्क में सुबह-शाम बंदरों के झुंड घूमते रहते हैं। इससे सैर करने आने वाले बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बंदरों के अचानक लोगों की तरफ दौड़ने और खाने-पीने का सामान छीनने के डर से लोग पार्क में बैठने से भी कतराने लगे हैं। बच्चों के खेलने के दौरान बंदरों के हमले का डर बना रहता है। ऐसे में अभिभावक बच्चों को अकेले पार्क में भेजने से बच रहे हैं।स्थानीय निवासी हिमांशु ने बताया कि पार्क में सैर करने और कुछ समय बैठने के लिए आते हैं, लेकिन बंदरों के झुंड के कारण शांति से बैठना भी मुश्किल हो गया है। वहीं, निवासी सुजाता ने बताया कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क में भेजते समय डर बना रहता है। बंदर अचानक दौड़ने लगते हैं। पहले कई बार बंदरों ने लोगों पर हमला किया है।आरडब्ल्यूए के जनरल सेक्रेटरी एलएन यादव ने बताया कि बंदरों की समस्या लगातार बनी हुई है। इसके कारण पार्क का इस्तेमाल करने में निवासियों को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि नगर निगम को इसकी शिकायत दी गई है।