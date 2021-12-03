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Faridabad News: शिव मंदिर में पांच दानपात्र तोड़कर 50-60 हजार रुपये चोरी

Sun, 13 Sep 2026 12:18 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:18 AM IST
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Money stolen from Shiva temple after breaking open five donation boxes.
पीछे की खिड़की तोड़कर मंदिर में घुसा चोर, पहले भी हो चुकी है चोरी की तीन वारदात
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। सेक्टर-10 स्थित टीसीसी शिव मंदिर में चोरों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए पांच दानपात्र तोड़कर करीब 50 से 60 हजार रुपये की दान राशि चोरी कर ली। वारदात रात करीब 12 बजे से सुबह चार बजे के बीच हुई।

सुबह मंदिर पहुंचने पर पुजारी ने दानपात्र टूटे देखे तो चोरी का पता चला। मंदिर कमेटी के अनुसार मंदिर में चोरी की यह चौथी वारदात है। थाना सेक्टर 8 पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंदिर कमेटी के सदस्य राम रूप आर्य ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे पुजारी राधिका प्रसाद मिश्रा मंदिर पहुंचे थे। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि पांचों दानपात्र टूटे हुए थे और उनमें रखी दान की रकम गायब थी। इसके बाद मंदिर परिसर और आसपास जांच की गई। जांच के दौरान पता चला कि चोर मंदिर के पीछे स्थित गेट के ऊपर एडजस्ट फैन लगाने के लिए बनाए गए रास्ते की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। इसी रास्ते से अंदर आने के बाद उसने दानपात्रों को तोड़ा और उनमें रखी रकम लेकर फरार हो गया। कमेटी के सदस्यों के मुताबिक इससे पहले जुलाई में भी मंदिर में चोरी हुई थी। राम रूप आर्य ने बताया कि घटना की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को भी सौंपी गई है।
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