Faridabad News: मोहना फ्लाईओवर जून की समय सीमा चूका, दिसंबर 2026 तक लक्ष्य

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। मोहना रोड फ्लाईओवर को पूरा करने की पहली समय सीमा जून महीने में ही बीत चुकी है, लेकिन परियोजना का करीब 40 फीसदी काम अभी बाकी है। अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिसंबर 2026 तक फ्लाईओवर को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बचे हुए 40 फीसदी काम को महज तीन महीने में कैसे पूरा किया जाएगा।अक्तूबर महीने में दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप लागू होने के बाद निर्माण गतिविधियों पर संभावित पाबंदियां इस चुनौती को और बढ़ा सकती हैं। विभाग के अनुसार, फ्लाईओवर का करीब 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है। फ्लाईओवर के लिए कुल 74 पिलर बनाए जाने हैं। इनमें करीब आठ पिलर अभी अधूरे हैं। करीब 300 मीटर हिस्से में पेयजल पाइप लाइन निर्माण में बाधा बनी हुई थी। अधिकारियों के अनुसार, अब पाइपलाइन की समस्या दूर हो गई है। पाइप लाइन का काम एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।फ्लाईओवर के रास्ते में कुछ स्थानों पर अतिक्रमण भी निर्माण में बाधा बना हुआ है। जुलाई 2026 में पीडब्ल्यूडी ने करीब 12 से 13 दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे। विभाग का आरोप है कि दुकानदारों ने पांच से 12 फीट तक विभागीय जमीन पर कब्जा किया है। वहीं, दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने साल 1990 में तत्कालीन नगर निगम की खुली नीलामी में दुकानें खरीदी थीं। उनके पास आवंटन पत्र और ट्रांसफर लेटर समेत पुराने दस्तावेज हैं। कई दुकानदारों ने नोटिस को अदालत में चुनौती दी है। व्यापारी नीरज कुमार के मामले में फरवरी 2026 में हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। उन्होंने निर्धारित 49.5 फीट चौड़े रास्ते से अधिक जमीन लिए जाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने मामले में स्टे दिया था।फ्लाईओवर के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने की शिकायत भी विजिलेंस में की गई हैं। मामले की जांच चल रही है। अब विभाग के सामने एक ओर 40 फीसदी बचे काम को दिसंबर तक पूरा करने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर ग्रैप लागू होने की स्थिति में निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।इस मार्ग से आईएमटी, सेक्टर-2, 62, 63, 64, 65 समेत दर्जनों रिहायशी कॉलोनियों और चंदावली, मुजैड़ी, नवादा, बुखारपुर, मच्छगर, दयालपुर, सोतई, बहबलपुर, लढौली, शाहपुर कलां, जुन्हैड़ा, कौराली, अटाली, चांदपुर, मोठूका, नंगला, अरुआ, छांयसा, नरहावली, पन्हैड़ा खुर्द, पन्हैड़ा कलां, नरियाला, हीरापुर, मोहना समेत दर्जनों गांवों के लोगों का आवागमन होता है। यमुना पार खादर के करीब 15 गांव भी इस मार्ग से जुड़े हैं।मोहना एलिवेटेड मार्ग का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।- प्रकाश लाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग