Faridabad News: मोबाइल की लत छीन रही बच्चों की आवाज

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फरीदाबाद निवासी सचिन (बदला हुआ नाम) इसका उदाहरण है। उसकी मां के मुताबिक, 1.5 साल की उम्र तक सचिन सामान्य रूप से बोलना सीख रहा था। माता-पिता जो शब्द सिखाते थे, वह उन्हें दोहराता था। धीरे-धीरे उसे मोबाइल देखने की आदत लग गई। परिवार ने भी मोबाइल चलाने की आदत पर रोक लगाने के लिए ध्यान नहीं दिया। कुछ ही महीनों में उसने बोलना बंद कर दिया और आसपास होने वाली गतिविधियों को नजरअंदाज करने लगा। दो साल की उम्र में उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि सचिन वर्चुअल ऑटिज्म से प्रभावित है। अब उसे नियमित रूप से थेरेपी दी जा रही है।मोबाइल की लत का असर बच्चों के साथ वयस्कों पर भी पड़ रहा है। फरीदाबाद के रहने वाले 35 वर्षीय रोहित (बदला हुआ नाम) को मोबाइल गेमिंग की ऐसी लत लगी कि उसका जीवन प्रभावित होने लगा। गेम खेलने के लिए उसने कर्ज तक ले लिया। जब कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे तो वह धीरे-धीरे अवसाद में चला गया। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने पर परिजन उसे जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज शुरू किया गया।डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) जिला स्तर पर संचालित एक विशेष केंद्र है। जहां जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में विकास संबंधी देरी, शारीरिक और मानसिक समस्याओं की शुरुआती पहचान और उपचार किया जाता है। यहां बच्चों को विशेषज्ञ डॉक्टरों, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और अन्य विशेषज्ञों की मदद से जांच, परामर्श और थेरेपी दी जाती है।