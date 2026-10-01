Faridabad News: कार सवार बदमाशों ने बाइक को टक्कर मारकर 4 लाख रुपये से भरा बैग छीना

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर कार सवार दो युवकों ने बाइक को पीछे से टक्कर मारकर गिरा दिया और बाइक सवारों से चार लाख रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वारदात 29 सितंबर की शाम की बताई जा रही है।पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि सेक्टर-17 थाना पुलिस ने लूट की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरपीएस सवाना, सेक्टर-88 निवासी हरीश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके कार्यालय में काम करने वाले मनोज और सुमित को 29 सितंबर की शाम करीब 6:35 बजे बाइक से चार लाख रुपये लेकर सेक्टर-17 में अश्विनी तनेजा के घर भेजा गया था। दोनों कर्मचारी कार्यालय से रकम लेकर निकले थे। शिकायत के अनुसार कुछ देर बाद सुमित ने फोन कर बताया कि जब वे मुंबई एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर पहुंचे तो पीछे से सफेद रंग की वैगनआर कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए। आरोप है कि कार से दो युवक बाहर निकले और दोनों से पैसों से भरा बैग छीनकर कार में बैठकर फरार हो गए। हरीश ने बताया कि रात होने के कारण तत्काल शिकायत नहीं दी जा सकी। इसके बाद 30 सितंबर को पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।