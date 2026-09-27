Faridabad News: अग्रसेन प्रीमियर लीग की तैयारियों को लेकर बैठक

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फरीदाबाद। सेक्टर-12 में अग्रसेन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारियों को लेकर शनिवार सुबह 11 बजे आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संयोजक राकेश गर्ग ने की। इसमें टूर्नामेंट में 18 टीमों के शामिल होने और करीब 200 खिलाड़ियो ने हिस्सा लेने पर चर्चा हुई। आयोजन के लिए मैदान, खिलाड़ियों के पंजीकरण, अंपायरिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की गई। समिति के महासचिव राकेश ने बताया कि टूर्नामेंट का आयोजन रविवार से किया जाएगा। संवाद