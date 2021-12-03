Faridabad News: टीबी मरीज के संपर्क में आने वालों को भी दी जाएगी दवा

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सप्ताह में एक गोली तीन महीने तक देने की तैयारीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले में टीबी उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब मरीजों के साथ उनके संपर्क में आने वाले लोगों पर भी फोकस करने की तैयारी की है। विभाग टीबी मरीज के परिजनों, साथ काम करने वाले कर्मचारियों और नियमित संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों को चिन्हित करेगा। टीबी से बचाव के लिए इन लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवा दी जाएगी।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीबी मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान के बाद उनकी आवश्यक जांच कराई जाएगी। संक्रमण से बचाव के लिए पात्र लोगों को सप्ताह में एक गोली दी जाएगी। यह दवा करीब तीन महीने तक चलाने की योजना है। इसका उद्देश्य मरीज के संपर्क में रहने वाले लोगों में टीबी संक्रमण के खतरे को कम करना है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अब औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य संस्थानों से भी जोड़ा जाएगा। जिले के बड़े उद्योगों सहित अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की टीबी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। जांच में टीबी की पुष्टि होने पर संबंधित कर्मचारी को उपचार शुरू कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग संस्थानों के संचालकों को निक्षय मित्र बनने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। उन्हें माई भारत एप के माध्यम से पंजीकृत कराया जाएगा। निक्षय मित्र के रूप में संस्थान टीबी मरीजों को पोषणयुक्त राशन उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकेंगे। इससे मरीजों के उपचार के साथ उनके पोषण पर भी ध्यान दिया जाएगा।वर्जनटीबी उन्मूलन के लिए मरीजों के उपचार के साथ उनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान और बचाव भी जरूरी है। इसी दिशा में संपर्क में रहने वाले लोगों को दवा देने और औद्योगिक व अन्य संस्थानों को कार्यक्रम से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। -डॉ. हरजिंदर सिंह, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी