Faridabad News: रुपये और जेवर के साथ विवाहिता लापता

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फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र से 17 अक्तूबर को 30 वर्षीय विवाहिता लापता हो गई। पति का आरोप है कि महिला घर से 35 हजार और सोने के जेवर भी लेकर गई है। उसने एक परिचित युवक के साथ जाने का संदेह जताया है। पति ने पुलिस को बताया कि उनके दो बच्चे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, महिला 17 अक्तूबर को बिना बताए घर से चली गई। पुलिस ने चार नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। संवाद