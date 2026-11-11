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Faridabad News: 75 से अधिक देशों के भूस्खलन विशेषज्ञ जुटेंगे

Wed, 11 Nov 2026 11:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:01 PM IST
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Landslide experts from over 75 countries will gather
फरीदाबाद। भूस्खलन के खतरे से निपटने और समय रहते चेतावनी देने की आधुनिक तकनीकों पर चर्चा के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ फरीदाबाद में जुटेंगे। अमृता विश्व विद्यापीठम के फरीदाबाद परिसर में 22 से 27 नवंबर तक सातवें वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम का आयोजन किया जाएगा। भारत पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करेगा। इसमें 75 से अधिक देशों के एक हजार से ज्यादा वैज्ञानिक, शोधकर्ता, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। फोरम में भूस्खलन की पहचान, जोखिम का आकलन, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और आपदा से प्रभावित समुदायों की सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। संवाद
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