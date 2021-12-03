Faridabad News: मकान मालिक पर नुकीली चीज से किया हमला

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आजाद नगर निवासी रमन प्रसाद गुप्ता ने शिकायत में बताया कि 11 सितंबर की रात करीब 3 बजे वह परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी दौरान आजाद नगर झुग्गी निवासी सोहिब उसके घर में घुस गया। रमन और परिवार के सदस्यों ने उसे देख लिया और घर में घुसने का कारण पूछा, आरोप है कि इसके बाद सोहिब ने रमन से मारपीट शुरू कर दी और नुकीली चीज से हमला किया। घूंसे भी मारे। रमन ने जब पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने गली में उसका रास्ता रोककर पीटा की और मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, आरोपी भागते समय पड़ोसी की छत पर कूद गया, जिससे वहां लगी टीन टूट गई। इसके बाद वह मौके से भाग गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि रमन ने 12 सितंबर को शिकायत दी और 13 सितंबर को एमएलआर पुलिस को सौंपी है। संवाद

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फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र के आजाद नगर में चोरी की नीयत से घर में घुसे युवक ने विरोध करने पर मकान मालिक के साथ मारपीट की। आरोप है कि युवक ने नुकीली चीज से उसकी छाती पर वार किया, जिससे चोट लगने के साथ खून निकल आया। इसके बाद रास्ता रोककर भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।