Faridabad News: नंगला गुजरान पार्ट-2 में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं, उद्यमी परेशान

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फरीदाबाद। नंगला गुजरान पार्ट-2 में सड़क और नाली की सुविधा नहीं होने के कारण उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में कई जगह पक्की सड़क नहीं होने से आने-जाने में दिक्कत होती है। कच्चे और खराब रास्तों के कारण वाहन चालकों को भी परेशानी होती है।क्षेत्र में जल निकासी के लिए नालियों की भी उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश होने पर पानी सड़कों और खाली स्थानों पर जमा हो जाता है। इससे रास्तों पर कीचड़ हो जाता है और लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। लंबे समय तक पानी जमा रहने से सड़क की स्थिति भी खराब होती जा रही है।उद्यमियों का कहना है कि क्षेत्र में सड़क और नाली की सुविधा होने से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों को भी आने-जाने में आसानी होगी।