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फरीदाबाद। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा 28 नवंबर को फरीदाबाद जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि अभ्यर्थी और उनके अभिभावक समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। प्रवेश पत्र नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.navodaya.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, cbseitms.rcil.gov.in लिंक का भी उपयोग किया जा सकता है। संवाद