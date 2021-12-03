Faridabad News: आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी, कान्हा को खिलाएंगे माखन

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जन्माष्टमी को लेकर शहर की सोसाइटियों और सेक्टरों में उत्साह का माहौल है। पर्व को लेकर विभिन्न सोसाइटियों में पंडाल सजाए गए हैं। शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर शाम से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन, भजन-कीर्तन, नृत्य और संगीत कार्यक्रम होंगे। वहीं मटकी-हांडी फोड़ प्रतियोगिता भी आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगी। आगमन सोसाइटी, एसआरएस रेजीडेंसी, ओमेक्स, ओजोन, पुरी प्राणायाम, आरपीएस सवाना, बीपीटीपी कॉलोनी, पुरी अमन विलास, समर पाम, पार्क फ्लोर-2, एडल डिवाइन कोर्ट, पीयूष हाइट्स और पुरी लैवेंडर समेत कई सोसाइटियों में जन्माष्टमी समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थलों को रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है। इसके अलावा सेक्टर-2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 31 और 37 में भी जन्माष्टमी पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।