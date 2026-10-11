Faridabad News: जडेजा 11 ने अब्बास चैंपियन को हराया

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फरीदाबाद। विनर स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर रविवार को खेले गए मुकाबले में जडेजा 11 ने अब्बास चैंपियन को तीन विकेट से हरा दिया। 20 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी अब्बास चैंपियन की टीम 19.2 ओवर में 158 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से राहुल ने 34 और दीपक ने 26 रन बनाए। जडेजा 11 के लिए रोहित ने चार विकेट लिए, जबकि मोहित और करण ने दो-दो विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जडेजा 11 की टीम ने 17.4 ओवर में सात विकेट पर 162 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। टीम की ओर से आकाश ने 46 और नितिन ने 38 रन बनाए। अब्बास चैंपियन के लिए अमित ने तीन विकेट लिए, जबकि सुमित ने दो और विशाल व गौरव ने एक-एक विकेट हासिल किया। रोहित को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद