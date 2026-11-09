मां-बेटी की होटल में 'डर्टी स्टोरी': ऑनलाइन बनाती थीं दोस्त, फिर बुलातीं, नशा देकर युवकों को कहीं का न छोड़ती

क्राइम ब्रांच बड़खल के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि दोनों महिला आरोपी आपस में मां-बेटी हैं (मां की उम्र 50 वर्ष और बेटी की उम्र 24 वर्ष है)। यह शातिर गिरोह डेटिंग एप के जरिए लोगों को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजकर अपने जाल में फंसाती थीं। इसके बाद पीड़ितों को मिलने के बहाने होटल बुलाया जाता था, जहां उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया या पिलाया जाता था। नशे की हालत में पीड़ितों से नकदी व कीमती सामान लूटकर आरोपी महिलाएं मौके से भाग जाती थीं।