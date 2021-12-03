Faridabad News: बारिश के बाद तेज धूप ने किया परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
फरीदाबाद। बुधवार को हुई बारिश के बाद बृहस्पतिवार को एक बार फिर गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय धूप और उमस का असर अधिक रहा।
गर्मी से राहत पाने के लिए लोग दिनभर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। हालांकि, शाम के समय धूप कम होने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। बृहस्पतिवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद लोगों को उम्मीद थी कि मौसम सुहावना रहेगा लेकिन सुबह से तेज धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस फिर बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को शहर में बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। संवाद
विज्ञापन
गर्मी से राहत पाने के लिए लोग दिनभर ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए। हालांकि, शाम के समय धूप कम होने के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। बृहस्पतिवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद लोगों को उम्मीद थी कि मौसम सुहावना रहेगा लेकिन सुबह से तेज धूप निकलने के कारण गर्मी और उमस फिर बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को शहर में बारिश होने की संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। संवाद
विज्ञापन