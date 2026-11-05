Faridabad News: फरीदाबाद स्टेशन पर दिवाली से पहले जांच अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:50 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 10:50 PM IST
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फरीदाबाद। दिवाली के त्योहार से पहले बृहस्पतिवार को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मिलकर यह अभियान चलाया। पुलिसकर्मियों ने यात्रियों के बैग और सामान की बारीकी से जांच की। संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी गई। जीआरपी उपनिरीक्षक सुदेश ने बताया कि स्टेशन पर पहले भी मादक पदार्थ मिल चुके हैं। त्योहारी भीड़ को देखते हुए निगरानी कड़ी की गई है। संवाद
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