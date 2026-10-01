Faridabad News: महिला सुरक्षा के साथ साइबर ठगी से बचाव की दी जानकारी

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फरीदाबाद। सामुदायिक पुलिसिंग सेल की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, सेक्टर-16ए में कानूनी साक्षरता एवं महिला सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों, कांस्टेबल छात्राओं को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम सहायक पुलिस आयुक्त बड़खल एवं सामुदायिक पुलिसिंग सेल की ओर से आयोजित किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग सेल की प्रभारी इंस्पेक्टर सुनीता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्हें बताया गया कि किसी भी परेशानी, अपराध या असुरक्षा की स्थिति में बिना झिझक पुलिस की सहायता लेनी चाहिए। संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपियों, पुलिसकर्मियों या पुलिस को तत्काल सूचना देने की सलाह दी गई। संवाद