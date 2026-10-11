Faridabad News: रामलीलाओं में कहीं राम जन्म की खुशी, कहीं वनवास का दर्द

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में चल रही रामलीलाओं के मंच इन दिनों रामायण के प्रसंगों से जीवंत हो उठे हैं। कहीं भगवान राम के जन्म के साथ अयोध्या में खुशियां छाईं तो कहीं कैकेयी के दो वरदानों ने राजा दशरथ को दुख में डुबो दिया। कहीं श्रीराम बरात की धूम रही तो कहीं सीता-राम विवाह को पारंपरिक रस्मों और मंगल गीतों के साथ शगनों की रात के रूप में मनाया गया। शहर की विभिन्न रामलीलाओं में कलाकारों ने अभिनय, संगीत और संवादों के जरिए दर्शकों को रामायण की कथा से जोड़ा।श्री धार्मिक लीला कमेटी के मंच पर भगवान राम के जन्म और ताड़का वध का प्रसंग प्रस्तुत किया गया। निर्देशक हरीश चंद्र आजाद ने बताया कि राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे पंकज खरबंदा ने गुरु वशिष्ठ के सामने संतान न होने का दुख व्यक्त किया। गुरु की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, जिसके बाद राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म का दृश्य दिखाया गया। इसके बाद ताड़का वध के प्रसंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा।