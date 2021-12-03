Faridabad News: आईएमए ने वापस लिया आयुष्मान सेवाएं रोकने का फैसला
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:07 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:07 AM IST
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मुख्यमंत्री ने समस्याओं के समाधान का दिया है भरोसा
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। समस्याओं के समाधान का भरोसा मिलने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इससे आयुष्मान योजना के लाभार्थी मरीजों को राहत मिली है।
पैनल में शामिल अस्पतालों को भुगतान में काफी देरी और अन्य ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए आईएमए ने 16 सितंबर से आयुष्मान सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का निर्णय लिया था।
आईएमए हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर अस्पतालों की समस्याएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने आयुष्मान योजना के प्रबंधन में कुप्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। आईएमए फरीदाबाद के प्रधान डॉ. राजीव कुमार गंबर और मीडिया मैनेजर डॉ. सुरेश अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से देखने और पैनल में शामिल अस्पतालों की लंबित राशि का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया।
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इसके बाद आईएमए हरियाणा ने पैनल में शामिल अस्पतालों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में आयुष्मान सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का फैसला वापस लेने का निर्णय लिया गया। संगठन ने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के वादे को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। समस्याओं के समाधान का भरोसा मिलने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आयुष्मान सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इससे आयुष्मान योजना के लाभार्थी मरीजों को राहत मिली है।
पैनल में शामिल अस्पतालों को भुगतान में काफी देरी और अन्य ऑपरेशनल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को देखते हुए आईएमए ने 16 सितंबर से आयुष्मान सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का निर्णय लिया था।
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आईएमए हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने 14 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर अस्पतालों की समस्याएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने आयुष्मान योजना के प्रबंधन में कुप्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। आईएमए फरीदाबाद के प्रधान डॉ. राजीव कुमार गंबर और मीडिया मैनेजर डॉ. सुरेश अरोड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से देखने और पैनल में शामिल अस्पतालों की लंबित राशि का भुगतान जल्द कराने का आश्वासन दिया।
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इसके बाद आईएमए हरियाणा ने पैनल में शामिल अस्पतालों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में आयुष्मान सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए रोकने का फैसला वापस लेने का निर्णय लिया गया। संगठन ने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के वादे को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएगा।