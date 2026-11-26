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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एआई प्रणाली को कॉपीराइट कानून के तहत लेखक मानने से इनकार करने वाले कॉपीराइट कार्यालय के आदेश के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी किया है। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक स्टीफन एल थेलर ने यह अपील दायर की है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की अगली सुनवाई मार्च 2027 में तय की है। थेलर ने अपनी एआई प्रणाली डीएबस को ‘ए रीसेंट एंट्रेंस टू पैराडाइज’ कलाकृति का लेखक बताते हुए कॉपीराइट पंजीकरण मांगा था। अगस्त 2026 में कॉपीराइट कार्यालय ने आवेदन खारिज कर कहा था कि एआई कृति तैयार कर सकती है, लेकिन उसे कानूनी रूप से लेखक नहीं माना जा सकता। ब्यूरो