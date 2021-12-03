Faridabad News: सोतई मामले में आज होगी सुनवाई

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फरीदाबाद। सोतई गांव में बुधवार को भी किसानों का धरना जारी रहा। किसानों ने वर्तमान मार्केट रेट से मुआवजा देने की मांग दोहराई। वहीं बृहस्पतिवार को इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी। किसानों की नजर अदालत की कार्रवाई पर रहेगी। किसानों का कहना है कि यदि बृहस्पतिवार को अदालत में कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी किसान मिलकर इस मामले में बड़ा निर्णय लेंगे । किसानों का धरना मुआवजा न मिलने तक जारी रहेगा। बुधवार को धरने पर धर्मवीर फौजी, नारायण सिंह, दिनेश रावत, नरेंद्र , सतपाल मास्टर, रॉकी, सतीश, प्रदीप, नरेंद्र, दीपक, बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। ब्यूरो