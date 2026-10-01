Faridabad News: मोहना के मुख्य चौराहे पर गंदगी का अंबार, राहगीर परेशान

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संवाद न्यूज़ एजेंसीछांयसा। मोहना गांव के मुख्य चौराहे पर इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग आईटीआई होते हुए अटेरना गांव की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में जगह-जगह कूड़ा डाले जाने के कारण हालात बेहद खराब हो गए हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का कूड़ा यहां फेंका जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। गंदगी के कारण लोगों का यहां से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। वहीं, इस माहौल में बीमारियों के फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।अटेरना गांव निवासी इलियास ने बताया कि इस रास्ते से निकलना बेहद कठिन हो गया है। हर तरफ कूड़ा फैला हुआ है और बदबू के कारण सांस लेना भी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशु भी यहां घूमते रहते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस गंदगी को हटाकर क्षेत्र को साफ कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।इस संबंध में बीडीपीओ अंशु डागर ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है और जल्द ही सफाई करवाई जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जिससे आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।