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हरियाणा महिला सम्मान: 5 दिसंबर तक करें आवेदन

Mon, 09 Nov 2026 05:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 05:05 PM IST
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Haryana Women's Honour: Apply by December 5
गुरुग्राम। हरियाणा सरकार 8 मार्च को उत्कृष्ट महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित करेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2026 है। सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। आवेदन केवल अंतरजाल के माध्यम से स्वीकार होंगे। एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो
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