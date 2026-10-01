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रोजगार, विकास और सुविधाओं का हिसाब दे सरकार : दीपेंद्र

Thu, 01 Oct 2026 11:04 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:04 PM IST
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Government must give an account of employment, development, and amenities: Deepender
तिगांव में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे सांसद
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। तिगांव में बृहस्पतिवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और विकास कार्यों को लेकर निशाना साधा। सम्मेलन का आयोजन तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर ने किया।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है और उसके कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखा जाना चाहिए। कहा कि रोजगार, विकास और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए।
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उन्होंने फरीदाबाद के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कांग्रेस शासन के दौरान बदरपुर बॉर्डर, सड़क परियोजनाओं और मेट्रो विस्तार समेत किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उनका दावा था कि कांग्रेस शासन के बाद फरीदाबाद और बल्लभगढ़ तक मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ।
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अरावली क्षेत्र में विकास गतिविधियों को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का आह्वान किया।


सम्मेलन के आयोजक रोहित नागर ने कहा कि तिगांव की जनता बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, खराब सड़कों, जलभराव और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं उठाएंगे। वरिष्ठ नेता यशपाल नागर ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए आपसी भाईचारे और एकता को क्षेत्र की ताकत बताया। कार्यक्रम में विधायक रघुबीर तेवतिया, पूर्व विधायक नीरज शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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