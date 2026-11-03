Faridabad News: दशहरा मैदान में इस बार नहीं होगी गोवर्धन पूजा

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बल्लभगढ़। मोहना में एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य और दशहरा मैदान में जगह की कमी के चलते इस बार देवसेना की ओर से गोवर्धन पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मैदान में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे होने के कारण भी आयोजन को लेकर परेशानी बनी हुई है। देवसेना की ओर से पिछले 4 वर्षों से लगातार दशहरा मैदान में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण आयोजन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। संवाद